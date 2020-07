Võimud pidasid Prantsuse Nantes´i katedraali tulekahjuga seoses kinni Rwanda põgeniku

Asüülis elav Rwandast pärit vabatahtlik vastutas pühakoja uste lukustamise eest päev enne seda, kui tulemöllu tagajärjel purunesid 15. sajandil rajatud katedraali vitraažaknad ja hävis orel, vahendab uudistekanal BBC.

Prokurörid ütlesid, et tahavad uurida ebakõlade kohta mehe ajakavas.

Kuid oleks "ennatlik ja kiirustav" arvata, et tal oli tulekahjus oma roll.

"Peame olema ettevaatlikud selle kinnipidamise tõlgendamisel. See on tavapärane menetlus," ütles riigiprokurör Pierres Sennès. Vabatahtliku nime ei ole avaldatud.

Sennès ütles, et tulekahju arvatakse olevat süütamine. Kohapeal oli kolm erinevat tulekollet ja nüüd on käimas juurdlus.

Katedraali ametnik Jean-Charles Nowak ütles Prantsuse ajalehele Le Figaro, et vabatahtlik on "kohusetäitja", kellel on terviseprobleemid ja kes on "näinud hulgaliselt kannatusi Rwandas" - riigis, kust ta mitu aastat tagasi lahkus. Ta rääkis, et pagulane on kohalike ametnikega rääkinud ka oma elamisloa pikendamisest.

"Ma ei usu hetkekski, et ta oleks võinud katedraali põlema panna. See on koht, mida ta jumaldab," ütles Nowak.

Tulekahju kustutamisega tegeles vähemalt 104 päästetöötajat, kes suutsid selle kontrolli alla saada. Prantsuse peaminister Jean Castex kiitis nende "professionaalsust, julgust ja enesedistsipliini".

Tulekahju leidis aset natuke enam kui aasta pärast seda, kui Pariisis hävis põlengu tagajärjel pea täielikult Notre-Dame'i katedraal.

Selle kuu alguses teatas Prantsuse president Emmanuel Macron, et katedraal taastatakse põlengueelsel kujul, lõpetades spekulatsioonid, et see muudetakse moodsamaks.