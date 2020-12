Võimud kimpus: Stockholmi saabus arusaamatutel põhjustel reisilennuk Suubritanniast

"Tundub, et juhtunud on mingisugune arusaamatus. See on vastuolus lennukeeluga, mis on absoluutne. Suurbritannia ja Rootsi vahel ei tohiks praegu lennureisijate vedu toimuda," ütles Rootsi transpordiameti pressijuht Mikael Andersson Aftonbladetile.

"Oleme võtnud ühendust British Airwaysiga, aga ka Suurbritannia tsiviillennundusametiga. See lend on rikkunud Rootsi eeskirju," märkis ta.

Teadaolevalt saabus reisilennuk Londonist ja selle pardal oli 33 reisijat, nende seas 29 Rootsi ja neli Soome kodanikku. Viimastel oli kavas jätkata oma teekonda kodumaale.

Lennuki maandumisel võttis piirivalveamet ühendust nakkusetõrje arstiga, et juhtunust teatada.

"On kahetsusväärne, et sellel lennukil üldse reisijaid oli. Me ei saa aru, kuidas see juhtuda võis, oleme suhelnud nii taristuministeeriumi, rahvatervise agentuuri kui Rootsi transpordiametiga," ütles piirivalve juht Patrik Engström.

Tema sõnul on Rootsi kodanikel tingimusteta õigus Rootsi siseneda ja neil lubati seda ka teha. Äsja saabunutel ei tule isolatsiooni jääda, ent neil paluti haigestudes koju jääda ja end testida, nagu tavaks kõigi puhul, lausus Engström.

Ta selgitas, et karantiinikohustust ei rakendatud, sest ükski rootslasest reisija ei olnud haigustunnustega. Oma teekonda lubati jätkata ka soomlastel - Rootsi poleks neil olnud võimalik nii või teisiti sisenda.

"Ajutised määrused, mille valitsus on kehtestanud, näivad olevat segamini läinud," tõdes Andersson transpordiametist. Üks puudutab riikide vahelist lennukeeldu. Teine puudutab reisikeeldu Ühendkuningriigist ja Taanist Rootsi, va Rootsi kodanikele, kel on võimalik endiselt kodumaale naasta. "Juhistest on vist valesti aru saadud. Rootsi kodanikud võivad reisida Rootsi, kuid mitte Ühendkuningriigist pärit lendude kaudu. Tuleb tulla teiste transpordivahenditega või lennata teise riigi kaudu," ütles Mikael Andersson.

Transpordiamet otsustas juhiseid täpsustada, "tagamaks, et lennufirma oleks nendega kursis", lisas ta.

Rootsi tervishoiuamet kinnitas samal ajal laupäeval, et ka seal tuvastati esimesel inimesel koroonaviiruse senisest nakkavam mutatsioon, mille levikust teatas Suurbritannia esmakordselt nädal tagasi.