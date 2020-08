Võimud: Berliini kiirteel aset leidnud õnnetuste jada oli islamistlik rünnak

"Teadaoleva info kohaselt oli see islamiäärmuslusest motiveeritud rünnak," ütles prokuratuuri pressiesindaja ajalehele Focus. Ta lisas, et on ka märke, et Iraagi kodakondsusega 30-aastasel kahtlusalusel oli psühholoogilisi probleeme.

Kahtlustatava hüüded sündmuskohal viitasid sellele, et tema teod võisid olla islamistlike motiividega, märkis politsei.

Võimud pidasid kahtlustatava sündmuskohal kinni pärast seda, kui mees väitis, et tema autos olev seade on ohtlik. Hilisemal kontrollimisel osutus see siiski tööriistakastiks.

Õnnetustes sai viga kuus inimest, neist kolm raskelt, teatas päästeamet.