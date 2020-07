Võimud: alkoholijoobes britid pole "ilmselgelt" võimelised üksteisega distantsi hoidma

John Apter, kes oli ka ise Southamptoni tänavatel olukorraga tutvumas, ütles, et öö jooksul tuli tegeleda “alasti meeste, õnnelike joodikute, vihaste joodikute, kakluste ja veel kord vihaste joodikutega”. “Mis oli täiesti selge, on see, et purjus inimesed ei suuda sotsiaalselt distantseeruda," tõdes ta.

"Oli töine öö, kuid vahetustega saadi hakkama. Ma tean, et teistes piirkondades on olnud probleeme ka politseinike ründamisega," lisas ta.

Teadete kohaselt läks olukord rahutuks näiteks Nottinghamshire'i põhjaosas, kust mitmed pubid otsustasid külaliste antisotsiaalse käitumise tõttu uksed sulgeda.

Inglismaal otsustati sel nädalal piiranguid oluliselt leevendada, kui pubid, restoranid, juuksurid ja kinod avasid oma uksed muudetud sotsiaalse distantseerumise eeskirjade alusel.

Suurbritannia peaminister Boris Johnson ja tema valitsuse eksperdid kutsusid inimesi sel nädalavahetusel üles järgima uusi reegleid, et mitte tekitada koroonaviiruse teist lainet.

Tervishoiuekspert professor Chris Whitty tõdes, et “keegi meist ei usu, et see järgmine samm (pubide avamine -toim) on riskivaba". "See pole absoluutselt nii, mistõttu peame sellesse suhtuma tõsiselt," märkis ta.

"Pole kahtlust, et tegemist on keskkondadega, mille peamine ülesanne on inimeste koondamine. See on suurepärane asi, mida teha sotsiaalselt, kuid see on ka viiruse leviku seisukohast "suurepärane" asi," nentis Whitty.

"Seetõttu peab meil olema tõeliselt selge ja distsiplineeritud lähenemisviis, et proovida säilitada sotsiaalset distantseerumist, nautides samas ka pubides käimist."