Võimas taifuun Lekima tuiskas üle Shanghai, hukkunute arv tõusuteel

Ametnike sõnul on mõjutatud umbes viis miljonit Zhejiangi provintsi elanikku, üle miljoni inimese evakueeriti ohutumatesse paikadesse, vahendab uudistekanal BBC.

Lekima maabus laupäeva varahommikul Taiwani ja Hiina finantspealinna Shanghai vahel asuvas Wenlingis, tuues nii tugeva tuule kui vihmasaju.

Ohvreid oli enim Wenzhou linnas, kus paduvihmad põhjustasid maalihke, teatas riigimeedia.

Tuletõrjujad on asunud autojuhte üleujutuste käest ja inimesi rusude alt päästma. Teedele on langenud hulgaliselt puid ja piirkonnas on ulatuslikud elektrikatkestused.

Zhejiangi provintsis kahjustas Lekima põllusaadusi ja 34 000 maja. Otsene majanduslik kahju ulatub 14,57 miljardi jüaanini (1,8 miljardit eurot), teatas riigimeedia.

Lekima on tuisanud üle Shanghai ja jõuab hiljem pühapäeval Shandongi provintsi. Tormi eel evakueeris Shanghai linn umbes 250 000 elanikku.

Taifuuni tõttu on tühistatud rohkem kui 3200 lendu Shanghai, Pekingi ja teiste linnade lennujaamadest.

Torm kategoriseeriti algselt supertaifuuniks, ent see nõrgenes mõnevõrra enne maabumist, tuues siiski tuule, mis puhus iiiti kuni 187 kilomeetrit tunnis (51 meetrit sekundis).

Tegemist on juba üheksanda taifuuniga, mis piirkonda tänavu tabab, ent see on senistest ja ka üle aastate kõige tugevam. Algselt anti välja Hiina kõrgeim ilmastikuhoiatus, mida hiljem siiski ühe taseme võrra alandati.