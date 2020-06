Võimalik vaid Twitteris! USA senaator kutsus tuntud näitleja oma kolleegiga duellile

49-aastane Cruz tõstis esmaspäeval tehtud postituses panuseid ja kutsus 70-aastase näitleja maadlusringi, et too seal esindajatekoja liikme Jim Jordaniga rammu katsuks. 56-aastane Jordan on endine maadleja ja maadlustreener. Hilisemas postituses teatas Cruz, et kui Perlman väljakutset vastu ei võta, näitab ta sellega oma argust. “Ma saan aru, et sa oled rikas, aga ilmselt ka pehmeke,” kirjutas Cruz. “Kardad, et läheb palavaks? Pead maniküüri minema?”



Filmi “Hellboy” peaosaline Perlman ei jäänud vastust võlgu ja kutsus ohtrate vandesõnade saatel duellile hoopis Cruzi enda. “Teddy, Teddy, milline *** küll ähvardab teist meest, et keegi kolmas annab talle kere peale?” küsis näitleja, lisades, et peab Jordanit liiga lihtsaks saagiks. Seevastu olevat ta valmis võitluseks Cruzi endaga, kuna too on solvanud Perlmani kodulinna New Yorki.

Hilisemas postituses muutis Perlman meelt ja teatas, et sooviks üheaegselt võidelda nii Cruzi kui esindajatekoja 78-aastase spiikri Mitch McConnelli vastu. Cruz pole teemat esialgu rohkem puudutanud. Ka Jordan pole kommenteerinud Cruzi ettepanekut Perlmaniga maadelda.



