Võileivad minibussiga kohale: Kaljulaidi homse Moskva visiidi vastuvõtu toit tuleb otse Eestist

Kummatigi annab just inimeste toitmine hea võimaluse ka toidudiplomaatiaks. Kogu see kraam tuuakse kohale otse Eestist. Seekord pakub head ja paremat Carmen Catering.

Saatkonna pressidiplomaat Silver Küngas märgib, et see on Moskvas suuremate vastuvõttude puhul tavaline ja pikaaegne praktika. „Külalised väga kiidavad, kui saavad süüa midagi, mis toob Moskvasse juurde värskeid maitseid,” nendib ta. Nii pakuvad eestlased traditsiooniliselt kala, mida on sügaval sisemaal asuvas Venemaa pealinnas üldjuhul maitsvalt valmistatuna raske saada.

Päevalehe ja Delfi korrespondent, kes ise pikalt Moskvas elanud, võib omalt poolt kinitada, et heal Eesti toidul on veel teinegi oluline aspekt: suure tõenäosusega on ta värske ja puhtalt töödeldud – mida ei saa öelda põrmugi öelda tingimata kõikide siinsete toitlustajate kohta. Ka on kohalikud hinnad nii kõrged, et ületavad selgelt ka transpordikulu Eestist.