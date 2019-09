Vladimir Putin väisab Tšetšeeniat

"Mul on hea meel näha, kuidas Tšetšeenia reaalselt areneb, nagu öeldakse," ütles president Putin Kadõrovile.

Putin rõhutas, et Tšetšeenia areneb üsna heas tempos. "Me kõik mäletame, milline oli olukord mõne aasta eest," ütles ta. "Tänu tšetšeeni rahva pingutustele ja annetele ning jätkuvatele pingutustele on olukord dramaatiliselt muutunud."

Riigipea rõhutas, et Kadõrov pühendab isiklikult "peaaegu kogu oma elu" piirkonna arengule, ning märkis oma isa Akhmat Kadõrovi panust vabariigi õitsengusse.

"Teie isa pühendas kunagi kogu oma elu Tšetšeeniale, tšetšeeni rahvale, ja ka teie teenite Tšetšeeniat," ütles Putin.