Vladimir Putin sukeldus Soome lahe põhja, et uurida Vene allveelaeva vrakki

Ajakirjanike silme all tutvustas Vene Geograafiaseltsi ekspeditsiooni juht Konstantin Bogdanov riigipeale Läänemere kaarti ja näitas sellel allveelaevade vrakkide asukohti ja tegevuspiirkonda sõja ajal, vahendab uudisteagentuur AFP.

Allveekapsliga C-Explorer 3.11, millega on võimalik minna sadade meetrite sügavusele, sukeldus president Putin seejärel vee alla, et ühega uppunud allveelaevadest, Štšuka-308-ga tutvuda.

Juba 2013. aastal käis Putin Soome lahes sukeldumas, kui uuris 1869. aastal uppunud fregati Oleg vrakki.