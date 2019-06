Vladimir Putin otsustas lennuliikluse Gruusiaga rahutuste tõttu peatada

„Alates 2019. aasta 8. juulist ei ole Vene lennukompaniidel ajutiselt teha reise Venemaa Föderatsiooni territooriumilt Gruusia territooriumile,“ öeldakse avalduses, mille väljastas Kreml.

Otsus tuli pärast seda, kui Thbilisis puhkesid rahutused seoses Vene riigiduuma usuühenduste, ühis- ja vabakonna asjade komisjoni esimehe Sergei Gavrilovi esinemisega neljapäeval Gruusia parlamendis.

Oma kõnes väitis Gavrilov, et riik kannatab endise riigipea Mihheil Saakašvili riigipöördekatse all. Ärritavaks osutus ka tõsiasi, et venelasest duumasaadik sai kõne pidamiseks kasutada spiikri kohta.

2008. aastal toimus Gruusia ja Venemaa vahel augustisõda ning kahe riigi vahel ei ole diplomaatilist läbikäimist. Konflikti järel tunnustas Moskva Abhaasiat ja Lõuna-Osseetiat eraldi riikidena, Gruusia ja läänemaailm käsitleb piirkondi okupeeritud aladena. Gavrilov on toetanud Abhaasia ja Lõuna-Osseetia iseseisvust ja grusiine ärritas väga, et sama isik istus nüüd Gruusia parlamendis spiikritoolil ja pidas vene keeles kõnet.