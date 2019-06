Vladimir Putin ajalehele Financial Times: liberaalsed väärtused on vananenud ja enamiku huvidega vastuolus

Ajalehele Financial Times antud intervjuus kritiseeris Putin teravalt viisi, kuidas Saksamaa kantsler Angela Merkerile immigratsiooniprobleemile on lähenenud. Putini sõnul oli liberaalse poliitika rakendamine "kardinaalne viga".

"Liberaalne idee eeldab, et mitte midagi ei pea tegema. Migrandid võivad karistamatult tappa, rüüstata ja vägistada, sest nende õigusi immigrantidena tuleb kaitsta. Mis õigused need on? Igal kuriteol peab olema karistus," rääkis Putin.

"Seega on liberaalsed väärtused aegunud," jätkas ta ja lisas, et need vastuolus enamiku huvidega.

Lisaks jätkus Venemaa riigipeal kriitikat ka LGBT teemade suunas. Putin kinnitas, et Venemaa ei ole homofoobne, vaid hoopis Lääs on homoseksuaalsuse ja sooidentiteedi osas liiga salliv.

"Traditsioonilised väärtused on stabiilsemad ja tähtsamad miljonitele inimestele kui liberaalsed väärtused, mis, minu arvates, on lakanud olemast."

Ühtlasi ütles Putin, et talle on jäänud mulje nagu kasutaks liberaalsed ringkonnad ära katoliku kirikus esinenud probleeme selleks, et kirikut hävitada.