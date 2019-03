Visa May püüab oma Brexiti-lepet veel neljandatki korda rahvaesindajate ette tuua

May pressiesindaja ütles reedel pärast leppe järjekordset läbikukkumist, et peaminister jätkab läbirääkimisi, tagamaks oma leppele siiski piisav toetus, et see veel neljandatki korda hääletusele panna. Idee kohaselt võiks see hakata konkureerima parlamendisaadikute enda ettepanekutega, mida arutatakse esmaspäeval.

May Brexiti-leppe poolt andis hääle 286 saadikut, mis tähendab, et seda toetati enam kui ühtki parlamendisaadikute enda ettepanekut, sh uue rahvahääletuse korraldamist, mille poolt oli kolmapäeval 268 saadikut. Et kindlustada leppe läbiminek, on Mayl vaja veenda veel vähemalt 58 saadikut, nende seas on inimesi kõikidest poliitilistest parteidest, sh May enda tooride seast, ent vajalik on leida poolthääli ka põhja-iirlaste või opositsiooni seast.

Tõsiasi on, et May lepe sai reedel siiski oluliselt suurema toetuse kui kahel varasemal hääletusel, mil selle poolt hääletas vastavalt 202 ja 242 saadikut. May pressiesindaja sõnul näitab leppe vastaste ülekaalu vähenemine parlamendis seda, et asjad on liikunud siiani õiges suunas ning mitu kõrget konservatiivi hääletas reedel valitsuse leppe poolt. Juba kolmapäeval lubas peaminister, et leppe läbiminemise nimel on ta valmis ametist tagasi astuma, ent sellestki jäi eile väheks.

„Vaikimisi peaks Ühendkuningriik lahkuma 12. aprillil - kõigest 14 päeva pärast,“ ütles peaminister pärast leppe järjekordset põrumist. „Ja sellest ei piisa uue leppe sõlmimiseks, aga alamkoda on selgelt öelnud, et ei luba Suurbritannial ilma leppeta lahkuda.“

„Oleme alamkojas kardetavasti jõudnud selle protsessi piirini,“ ütles May, viidates, et juhul, kui lahendust ei leita, tuleb tal otsustada erakorraliste valimiste väljakuulutamise kasuks.