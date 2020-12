Vilniuses püstitati sürreaalse aasta lõpetuseks sürreaalne jõulupuu

Turistidele saadetakse sõnum, et nad on teretulnud, millal iganes nad jälle reisida saavad. Uue kampaania hüüdlause on: „Jõulud Vilniuses: imeline, millal iganes sa tulla saad”, vahendab LRT.

Linna varasem kampaania „Vilnius: imeline, kus iganes ta sinu arvates on” oli üks originaalsemaid regioonis mitmeid aastaid, kasutades linna suhtelist tundmatust turistide ligimeelitamiseks. Kasutati fantaasialikke pilte Vilniuse võimaliku asukoha kohta: vee all, Kuul, kaljult alla rippumas, õhus hõljumas.

Praegune kampaania on selle loo jätk, aga peegeldab muutuvat olukorda maailmas, reisipiiranguid ja seda, et tänavused jõulud tulevad väga teistsugused, kui enamik inimesi tähistab kodus ja väldib reisimist.

Uus kampaania edastab sõnumit, et Vilnius tervitab turiste ja külalisi, millal iganes on ohutu reisida.

„Valmistudes jõuludeks ei saa me jätta mõtlemata turistidele, kellest sel aastal suurt puudust tuntakse,” ütles kampaania taga oleva turismi ja ettevõtluse arengu agentuuri Go Vilnius direktor Inga Romanovskienė. „Me saadame sõnumi, et Vilniuse jõulud ootavad teid, millal iganes te saate tulla. Me usume ka, et natuke huumorit ja fantaasiat lisaks kannatlikkusele ja vastutustundele aitab meil sellest keerulisest ajast üle saada.”

Foto: Vilnius tourism campaign / Go Vilnius

„Me lähenesime praegusele reisimise olukorrale samamoodi, nagu me tegelesime probleemiga, et Vilnius ei ole tuntud linn kampaania algfaasis: huumoriga,” ütles mõlema kampaania taga oleva reklaamiagentuuri Bechtle & Milzarajs loomedirektor ja parter Antonio Bechtle. „Mõned inimesed arvavad, et see olukord kestab pikka aega. Seega miks mitte selle üle naljatada ja öelda, et jõulud Vilniuses on imelised, ükskõik millal sa saad tulla? See võib olla järgmisel aastal, kahe aasta pärast, kümne aasta pärast... või siis, kui lendavad autod ja kosmoselaevad on igapäevane asi. Me valisime ka oma esmase kampaaniaga sama illustreerimisstiili, viies Vilniuse kaugesse tulevikku, aga hoides ta nii imelisena, nagu ta on praegu.”

Ka sel aastal ei puudu Vilniusest traditsiooniline jõulupuu, mis eelmisel aastal valiti Euroopa parimaks. Tänavune kuusk on aga hoopis erinev: see on mõeldud imetlemiseks kaugelt.