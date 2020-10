Vilniuse ülikooli professor: varsti on Leedus üle 1000 uue koroonajuhtumi päevas

„Sellist suundumust on ette näha, arvud ju kahekordistuvad, kui praegu on 300, siis kahe nädala pärast on 600 ja veel kahe nädala pärast 1200,” ütles Žvirblienė Leedu Delfile.

300 oli tegelikult eilne seis, täna oli Leedus uusi juhtumeid juba 424.

Küsimusele, kas kehtestatud meetmed aeglustavad haiguse levikut, vastas professor: „Tuleb olukorda jälgida. Kui kõik jääb nii nagu seni, tuleb kasv.”

Žvirblienė sõnul on väga tähtis, et väikestes linnades kehtestatakse kohalikud karantiinid. See takistab levikut ja võimaldab koldeid kontrollida. Aga kõige suurem probleem on suured linnad.

Professor ütles, et tänaval ei ole vaja maskiga käia, sest vabas õhus viirus kergesti üle ei kandu.

„Peamine on siseruumid, me näeme, et inimesed nakatuvad tööl. Palju koldeid on töökohtades, tähendab, ei järgita reegleid – on lähikontaktid, inimesed on ju suletud ruumides,” ütles Žvirblienė.

Vaatamata suurele haigestunute arvule on olukord Leedus Žvirblienė sõnul veel kontrolli all.

Ta märkis, et range karantiin kevadel aitas peatada leviku ja valmistuda sügiseks.

Seotud lood: Leedus lisandus ööpäeva 424 uut koroonaviirusega nakatunut ja suri viis inimest

Žvirblienė ütles, et ei taha kedagi hirmutada, aga näha on suundumus ja sügiski ei ole veel lõppenud.

„Ausalt öeldes ootab meid ees pikk talv. November, detsember, jaanuar, veebruar – need on need kuud, kui me käime veel koolis, tööl, veedame aega siseruumides. Ma arvan, et see talvehooaeg tuleb raske. Aga ma ei taha maalida sünget stsenaariumi. Ainult et kui olukord muutub väga tõsiseks, ei maksa imestada mingite otsuste üle, mis kõigile ei meeldi,” ütles Žvirblienė.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!