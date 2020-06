Vilniuse kesklinna parki rajatud avalik rand kutsus esile tulise võitluse parlamendis

Valitsuskoaltsioon tahtis, et päevakorrast võetaks maha Kodumaa Liidu (TS) esindajate Audronius Ažubalise ja Laurynas Kasčiūnase protokolliline otsuse eelnõu, milles paluti viia Lukiškėse väljaku küsimuse arutamine kultuurikomiteest üle hariduskomiteesse, vahendab Leedu Delfi.

Leedu Talupoegade ja Roheliste Liidu (LVŽS) esindaja Robertas Šarknickas teatas, et parlament ei saa sellesse küsimusse sekkuda, kuni käivad kohtuvaidlused.

Kultuurikomiteele anti see küsimus arutada 2017. aasta lõpus, aga tulemusi ei ole senini esitatud. Ažubalis teatas, et kohtud ei sega selle otsuse vastuvõtmist.

„Aitab ühiskonna eksitamisest, kolm aastat on seda seadust marineeritud. Ja nüüd, kui Lukiškėse väljakul algasid protsessid, teete te näo, et te hoolite sellest. Kallid inimesed, teil olid kolm aastat dokumendid, sellel pole kohtutega midagi tegemist. Võtke ennast kätte, kiitke meie protokolliline ettepanek heaks ja lähme edasi, aitab manipuleerimisest,” ütles Kasčiūnas.

„Üle 30 aasta on möödunud iseseisvuse taastamisest ja vaadake, mis Lukiškėse väljakul toimub. Nõukogude võim püstitas ausamba Leninile, et alandada seal tapetud 1863. aasta ülestõusust osavõtnute mälestust. Nüüd puistas Šimašius (Vilniuse linnapea Remigijus Šimašius – toim) sinna liiva, et need homoseksualistid seal supleksid. Ja jälle alandame Leedut ja iseseisvust. See on kohutav,” ütles Leedu seimi segafraktsiooni esindaja Petras Gražulis.

LVŽS-i esindaja Agnė Širinskienė kutsus konservatiive lahendama probleemid Vilniuse omavalitsuses ega segama parlamendi tööd.

Selle peale ütles TS-i esindaja Jurgis Razma, et kultuurikomitee esimehelt Ramūnas Karbauskiselt ei tohi vastutust ära võtta.

Pärast hääletust selgus, et parlament jättis küsimuse päevakorda.

See, et Vilniuse kesklinna Lukiškėse väljakule tehakse avalik rand, sai teatavaks esmaspäeva hommikul.

1660 ruutmeetri suurusele rannale toodi umbes 300 kuupmeetrit liiva. Rand tegutseb kogu suve. Juuli lõpuni on selle kõrval hiigelekraan, millel õhtuti näidatakse filme, seriaale ja kontserte ning päeval merd.