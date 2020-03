Vilnius sulgeb viieks nädalaks lasteaiad ja koolid

Homsest kuni lihavõttevaheaja lõpuni on suletud kõik lasteaiad, koolid ja ülikoolid ning jäetakse ära kõik üritused. Linnavalitsus soovitab elanikel siiski mitte nelja seina vahele sulguda, vaid jalutada ja tegelda spordiga vabas õhus ning sõita loodusesse, vahendab Leedu Delfi.

„Me näeme välisriikide eeskuju, näeme, kui kiiresti viirus levib. Vaatamata sellele, et Vilniuses ei ole veel kinnitatud juhtumeid, saame me aru, et kunagi olukord muutub, see on vaid aja küsimus, mistõttu ei saa me venitada, peame reageerima, et kaitsta vilniuslasi, eriti kõige haavatavamaid gruppe,“ ütles Vilniuse linnapea Remigijus Šimašius. „Need on rasked otsused, me kõik puutume kokku ebamugavuste ja kahjudega, aga ilma selleta on tagajärjed veel tõsisemad. Sellel perioodil kutsun hindama arstide tööd ja neid hoidma – ainult nende kannatlikkusest ja tervisest sõltub, kuidas see viirus meid puudutab.“

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine .

ja sümptomitega inimestega . Pärast riskipiirkonnast naasmist tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga.

tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga. Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!