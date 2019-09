Vilepuhuja Snowden: maailma võimsaim valitsus tahtis, et ma kaoksin

„Olin vägagi see inimene, kellest maailma võimsaim valitsus tahtis lahti saada. Neid ei huvitanud, kas ma lähen vangi. Neid ei huvitanud, kas ma lähen maapakku. Nad lihtsalt tahtsid, et ma kaoks," ütles ta usutluses The Guardianile.

Ehkki ta elaks pigem kodumaal, on ta hakanud harjuma mõttega, et tõenäoliselt peab ta lähiaastatel resideeruma Venemaal, rääkis ta Briti ajalehele.

Moskvas läbi viidud kahetunnises intervjuus paljastas Snowden muu seas, et ta abiellus kaks aastat tagasi oma tüdruksõbra Lindsay Millsiga ja elab nüüd enam-vähem normaalset elu.

Ta elab kolmetoalises korteris Venemaa pealinna Moskva ääres ja teenib endale elatist, andes videokõnede teel loenguid üliõpilastele ja inimõiguslastele välismaal.

Varem oma isiku varjamiseks salle, mütse ja mantleid kandnud mees rääkis, et nüüd kõnnib ta vabalt Moskvas ringi ja suudab rahulikult viibida avalikes kohtades, nagu kohvikutes, muuseumides ja ühistranspordis.

Venemaale saabudes oli ta üksildane ja paranoiline, et Ameerika agendid tulid teda sinna jahtima. Aastate jooksul on hirm järk-järgult kadunud.

"See on naljakas, kuidas vastuoluline maine, mis mul kuus aastat tagasi oli, on nüüd hakanud pehmenema," rääkis ta ajalehele, lootes, et üha enam ameeriklasi näeb teda kui kangelast, selle asemel, et vihkaks teda kui reeturit.

Snowden andis intervjuu The Guardianile ajal, mil ilmub tema autobiograafiline raamat "Permanent Record".

Ta kirjutab selles muu seas oma lapsepõlvest Ameerika Ühendriikides ja sellest, kuidas ta sai varakult aru, et tal on annet programmeerimisele.

Ta kirjutab ka sellest, kuidas ta 2013. aastal riigisaladusi avaldas.

Toona saabus NSA endine töötaja Snowden Hongkongi. Tal oli kaasas neli sülearvutit, mis andsid talle juurdepääsu USA valitsuse kõrgeimalt

salastatud luureteabele.