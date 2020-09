Viking Line’i parvlaeva karilesõidu kohast leiti põhjast kivirahn ja laevatee suleti ajutiselt

Soome Liiklusteede Amet (Väylävirasto) käis ise eelmisel nädalal laevateed loodimas, aga ei leidnud midagi, vahendab Yle Uutiset.

„Varasemates registriandmetes rahnu näha ei ole,” ütles ameti esindaja Simo Kerkelä.

Nüüd uuritakse, kust rahn on laevatee serva tulnud. Kerkelä sõnul võis selle sinna tuua jää.

„Võimalik on ka, et see on liikunud seoses karilesõiduga,” ütles Kerkelä.

Kivirahn on neli meetrit pikk ning laiuselt ja kõrguselt 1-2 meetrit. Vee sügavus rahnu kohal on 7,2 meetrit.

Laevatee suleti ja see peaks liiklusele uuesti avatama kolmapäeval kell 12.

Kerkelä sõnul uuritakse piirkonda ja tehakse otsus, kas selle avamine on laevaliiklusele ohutu.