Viking Line´i laev Amorella sõitis Marienhamni lähedal madalikule

Amorella pardal on 207 reisijat ja 74 meeskonnaliiget ning see oli täna hommikul teel Turust Stockholmi, vahendab Rootsi uudisteportaal Aftonbladet.

"Oli kuulda üsna kõva kriipimist, mille peale ma vaatasin kajutiaknast välja ja nägin, et laev asub saarele väga lähedal," ütles Expressenile laeva pardal olev reisija Eva Vaihinen.

Vaihineni sõnul on reisijaid juhtunust valjuhääldite kaudu teavitatud, jagatud välja päästevestid ning öeldud, et oma kajutisse ei tohi keegi minna.

Viking Line'i infojuht Johanna Boijer-Svahnström ütles, et "mingisugune madalikule sõitmine tõepoolest toimus". "Ma ei tea praegu rohkem, kuid kogume teavet. Hetkel kutsume kokku kriisireguleerimise koosoleku ja uurime, mis juhtus," ütles Boijer-Svahnström.

Rootsi mere- ja õhupäästekeskus kinnitas samuti juhtunu toimumist. "See on Soomes, nii et see pole meie piirkonnas. Aga kui nad vajavad meie abi, siis me aitame," ütles mere- ja õhupäästekeskuse pressiisik Marit Visser.

Ta tunnistas, et tal juhtunu kohta hetkel rohkem informatsiooni ei ole. "Ainuke asi, mida oleme kuulnud, on see, et nad on sõitnud Soome vetes madalikule".