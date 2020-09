Viking Line’i juht Hanses: vesi on Amorella ühes sektsioonis ja mitme sektsiooni all

„Ma ei ole saanud raportit selle kohta, mida sealt on täpsemalt leidunud. Tean, et laev lamab savipõhjal. See on üsna hea, sest siis lisavigastusi vaevalt tekib, kui ta sealt ära tõmmatakse,” ütles Hanses MTV Uutistele.

Pukseerimistööde ajakava ei ole Hansese sõnul veel teada.

„Ajakava nüüd parajasti koostatakse ja enne kui see äravedamine teoks tehakse, peab meil olema Traficomi (Soome transpordi järelevalveametkond - toim) ja klassifitseerimisametkonna luba,” ütles Hanses.

Hanses ei usu, et laeva hakataks pukseerima juba täna.

Amorella pardal on umbes 40 veokit. Hansese sõnul ei ole veel kindlalt teada, kas need tuleb enne operatsiooni laevast välja saada.

„Võib olla, et need on seal nii, et raskuspunkt on õige ja me ei pea neid liigutama,” ütles Hanses.

Hansesel ei ole veel täpset informatsiooni laeva keres olevate aukude arvu kohta.

„Vesi on pääsnud ühte sektsiooni, aga mitme sektsiooni all on topeltpõhi. Selles põhjas on mitme sektsiooni all vett,” ütles Hanses.

Suuremas osas ootavad ees keretööd.

„On hea, et need vigastused on masinatest eespool. Ka see on hea, et ilmselt ei ole sõukruvidel samuti suuri kahjustusi. Ilmselt on üks sõukruvi tabanud ketti, mis oli kinni poi küljes,” rääkis Hanses.

Rikkeid on ilmselt laeva kliimaseadmetes.

Laev viiakse remonti Turu dokki.

„Ta on liiklusest maas vähemalt kuu. Peab ka vaatama, mis on vigastuste parandamiseks kuluefektiivseim viis,” ütles Hanses.