Viking Line’i juht: Amorella eksis kursilt ja rammis meremärki

Põhjus on see, et alus eksis kursilt ja laevateelt kõrvale, teatas Hanses.

„Laev eksis kursilt ja rammis seetõttu meremärki,” ütles Hanses.

Hansese sõnul ei ole veel selge miks laev kursilt kõrvale kaldus.

„Põhjus võib olla tehniline või inimlik viga,” ütles Hanses.

Hansese sõnul ei ole õnnetuspaik keerulisem kui teised laevateed saarestikus. Kogenud kapten Sakari Häyrinen ütles varem MTV Uutistele, et õnnetuspaik on Turu-Stockholmi liinil üks kitsamatest kohtadest.