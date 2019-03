Viit soomlast kahtlustatakse rahvusvahelisse lapspornovõrgustikku kuulumises: jagati laste vägivaldse kuritarvitamise materjale

„Erijooned on vägivald ja lastele haiget tegemine, mis on kesksel kohal. Kuigi meil on uurimisel seksuaalkuriteod, on tegemist vägivalla, selle ihalemise, selle kaudu seksuaalse rahulduse saamisega,” ütles juurdluse juht Sanna Springare Yle Uutiste vahendusel.

Üks kahtlusalustest on peategija, kes on Springare sõnul erinevatel kõrgetel positsioonidel olnud mees. Kõik viis kahtlusalust on mehed.

Ohvreid arvatakse olevat kuus, koolieelikutest põhikooliõpilasteni. Kahtlustatavad kuriteod pandi toime aastatel 2004-2018. Osa ohvritest olid omavahel tuttavad osa mitte.

Loo erakordset ulatust illustreerib konfiskeeritud materjal. Politsei valduses on 138 seadet ja ainuüksi peamiselt kahtlusaluselt konfiskeeriti üle 400 tunni ebaseaduslikku videomaterjali erinevatest riikidest. Kokku on foto- ja videomaterjali 96 terabaiti. KRP hinnangul tähendaks see enam kui 30 miljonit fotot, kui fotod oleksid keskmiselt kolme megabaidi suurused.

Suurem osa konfiskeeritud materjalist on videod. Soome ohvrid leidusid selle materjali hulgast.

Kokku 70 kuriteoepisoodist osa on aegunud.

„Leebeimas vormis on Soomes aset leidnud kuritarvitamised olnud täiskasvanute porno näitamised lastele. Halvimal juhul on last vägistatud uimastatuna kümme tundi,” ütles Springare.

Teatud juhtudel on lapsi uimastatud metamfetamiiniga ja hoitud kinni või sunnitud muul viisil seksuaalsele teole.

Ohvrid leiti Springare sõnul erinevate tutvuste kaudu.

„Kuritegudes kahtlustatavaid peeti väga usaldusväärseks. Seetõttu julgesid näiteks vanemad anda oma lapsi nende hiljem kuritegudes kahtlustatuks paljastunute kätte,” ütles Springare.