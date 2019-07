Viis aastat MH17 allatulistamisest: tähtis kokkulepe Hollandi ja Ukraina vahel sõlmiti omal ajal Tallinnas

„Kus täpselt? See oli esimene küsimus, mille ma küsisin, kui kuulsin, et lennuk on Ukrainas alla kukkunud. Selgus, et Donetski lähedal. Minu esimene reaktsioon oli, et see ei oleks saanud õnnetumas piirkonnas juhtuda. Töökaaslane ütles: Gotham City ilma Batmanita,” rääkis Mössenlechner.

„OSCE-l oli kriisi tõttu Venemaaga Ida-Ukrainas vaatlusmissioon. Nädalatel enne seda oli missiooni kaks Hollandi liiget pantvangi võetud. Me olime intensiivselt tööd teinud, et nad jälle vabaks saada. Seetõttu teadsin ma, kui keeruline ja ohtlik seal oli. Seal käisid ägedad lahingud,” jätkas Mössenlechner.

Hollandi välisministeeriumis moodustati kohe kriisiorganisatsioon. Eesmärk oli välja uurida, mis juhtus ja kes lennukis olid. Mössenlechneri roll oli teavitada kõiki julgeolekuolukorrast piirkonnas. Ta ütles, et niisama lihtsalt sinna minna ei saa, see on mässuliste piirkond. Õnneks olid OSCE-l olemas kontaktid.

„Ma saabusin esimestel nädalatel kontorisse tihti pimedas ja lahkusin jälle pimedas. Ja seda keset suve. Adrenaliin hoidis mind jalul. Et ennast käimas hoida, oli meil kokkulepe, et pärast kuut päeva tööl jääd üheks päevaks koju,” rääkis Dresen.