Viis aastat Krimmi annekteerimisest. Putin avas pidupäeval sanktsioonide kiuste ehitatud elektrijaama ning võttis kaasa pommitajad

Putin osales kahe elektrijaama avamisel. Ühel, mis asub Sevastoopolis

ning videosilla vahendusel teisel, mis asub Simferoopolis. Kuigi elektrijaamad on olnud osaliselt avatud juba eelmisest aastast, siis alles täna pandi need täisvõimsusel tööle. Mõlemad jaamad suudavad katta 90 protsenti Krimmi poolsaarel energiavajdusest.

Lisaks elektrijaamade avamisele toimus kontsert, kus Putin rääkis rahvale 2014. aasta ajaloolisest referendumist, mil rahvahääletuse tulemusena otsustati Krimm Venemaaga liita. Riigipea võrdles otsust punaarmeelaste julgusega teises maailmasõjas.

"Täna on Krimmis tuleviku arenemiseks baas laotud, aga me teeme kõik, et jõuda oma eesmärkideni," sõnas Putin rahvale. Reuters vahendab, et mõned publikus viibinud krimlased pühkisid presidendi kõne peale pisaraid.

Venemaa on püüdnud Krimmi integreerida, mullu avati näiteks sild, mis Krimmi Venemaaga ühendab. Sellegipoolest on sanktsioneerimine Krimmi isoleerinud, sest piirkonda on tabanud hinnatõus ning majanduskasv on takerdunud.