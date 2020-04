Viirusest laastatud New York kaevab väikesele saarele ohvrite matmiseks massihaudu

Tume verstapost saabus ajal, kui New Yorgi ametnikud palkasid kümneid inimesi, et matta koroonaviiruse ohvreid Harti saarele - paika, mida on aastakümneid kasutatud selleks, et matta inimesi, kelle lähikondlasi pole suudetud leida, vahendab uudistekanal The Guardian.

New Yorgis registreeriti kolmapäeval 799 koronaviiruse surma, mis kasvatas surmajuhtumite koguarvu osariigis 7067-ni. Tänaseks on New Yorgis seega koroonaviiruse tagajärjel elu jätnud umbes sama palju inimesi kui terves Suurbritannias.

Ameeriklased leinavad ohvreid, ent on ka märke, et sotsiaalne distantseerumine on aidanud nakatumiste kõverat tasandada. Viimase ööpäeva jooksul toimetati haiglaravile vähem inimesi, kui ühelgi päeval alates kriisi algusest. Ka intensiivravi ja hingamisabi vajavate patsientide arvu kasv näitas stabiliseerumise märke.

"Me päästame elusid sellega, mida me täna teeme," sõnas Cuomo, väljendades ettevaatlikku optimismi märkide osas, et riik on suutnud juhtumite kõverat tasandada.

Kuberner Cuomo aga hoiatas, et riigi edusammud võivad taanduda, kui sotsiaalse distantseerumise reegleid leevendatakse liiga vara.

"Ma palun teil pidada meeles, et 1918. aasta Hispaania gripp tuli kolmes laines," ütles Cuomo. "Oleme esimese laine juures. Kõik eeldavad, et noh, kui oleme sellest üle saanud, on kõik läbi. Ma ei julgeks seda nii kiiresti arvata. Too viirus on meist esimesest päevast saadik sammu võrra ees olnud."

Cuomo lisas, et koroonaviiruse puhangu tagajärjed New Yorgi majandusele saavad arvatavasti olema „laastavamad” kui 2001. aasta 11. septembri terrorirünnaku omad, ja seda „omajagu”. Viiruse levik on Ameerika majanduse seisanud. Viimasel nädalal kaotas töö enam kui 6,6 miljonit inimest.

Massihauad New Yorgi saarekesel

Linn on alates 19. sajandist kasutanud Harti saart New Yorgi elanike matmiseks, kellel pole teadaolevaid lähikondlasi või kelle perekond ei suuda matuseid korraldada.

Tavaliselt maetakse seal iga nädal 25 surnukeha - seda teevad vangid, kes töötavad saarel, mis asub New Yorgi Bronxi linnaosa idakaldal ja kuhu pääseb ainult laevaga.