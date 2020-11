Viini südames sai terrorirünnakus surma kolm ja haavata 15 inimest. Üks tulistaja on jooksus

Viini liidumaa politseipresident Gerhard Pürstl sai eile kohaliku aja järgi kell 20 telefoni teel teate, et mees tulistab haavlipüssist. Eriüksus saadeti Seitenstettengassele sünagoogi juurde. Seal toimus tulevahetus, kus sai üks politseinik raskelt haavata, teatas Pürstl. Üks juhuslik mööduja suri kohapeal haavadesse ja üks naine haiglas. Tulistaja hukkus tulevahetuses politseiga, teatab Austria ringhääling ORF.

Teatati, et tulistaja oli relvastatud automaadi, püstoli ja matšeetega. Ei ole ametlikult kinnitatud, et mees oleks kandnud pommivööd või midagi sellele sarnanevat. Teadete kohaselt on vähemalt veel üks kahtlusalune. Politsei uurib tapetud kahtlusaluse tauste ja temaga suhelnud inimesi.

Tänaval oli rünnaku ajal palju inimesi, sest kasutati ära mahedat ilma viimasel õhtul enne karmi koroonakarantiini taas algamist. Politsei teatel oli kuus sündmuspaika Seitenstettengasse vahetus läheduses, sealhulgas Morzinplatzil, Salzgriesil, Fleischmarktil, Bauernmarktil ja Grabenil.

Ründaja taust ei ole veel selge. Siseminister Nehammer kinnitas, et vähemalt üks kahtlusalune on jooksus. Julgeolekujõud ei välista aga, et kahtlusaluseid võib olla rohkem.

Nehammer esines veidi pärast kella 1 öösel pressikonverentsil ja kutsus Viini elanikke kodus püsima. Eriti tuleks vältida kesklinna. Kooliõpilased peaksid täna võimalusel koju jääma, aga koolid ja lasteaiad on siiski avatud vanemate jaoks, kellel ei ole võimalik laste järele vaadata.

Öösel toimus ulatuslik politseioperatsioon. Osales 150 eriüksuse Cobra ja 100 eriüksuse WEGA liiget, lisaks tavapolitseinikud. Avaliku julgeoleku peadirektor Franz Ruf ütles, et julgeolek tagatakse kogu olemasoleva jõuga. Koostöös naaberriikidega toimuvad kontrollid Austria piiridel.

Inimestel, kes kesklinnas varjusid, paluti helistada hädaabinumbrile. Politsei palus videoid ja fotosid jagada mitte sotsiaalmeedias, vaid laadida need üles vastavale politsei platvormile.

Kas rünnaku sihtmär oli lähedal asuv sünagoog, ei saa veel kinnitada. Austria liidukantsleri Sebastian Kurzi sõnul ei saa antisemiitlikku rünnakut välistada.