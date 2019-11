Viimasel aastal on kasvanud Vene annetused Briti konservatiividele

Tšernuhhina annetas viimase aasta jooksul 450 000 naela. 2014. aastal maksis ta 160 000 naela tennisemängu eest Johnsoni ja Suurbritannia endise peaministri David Cameroniga ning 30 000 naela õhtusöögi eest praeguse haridusministri Gavin Williamsoniga.

Varem sel aastal õhtustas Tšernuhhina koos endise peaministri Theresa May ja mitmete Briti valitsuse tollaste naissoost liikmetega, olles enne annetanud Konservatiivse Partei rahakogumisüritusel 135 000 naela.

Selle aasta mais annetas konservatiividele 20 000 naela Londonis asuv avalikkussuhete firma New Century Media, millel on mitmeid sidemeid Venemaaga. 2013. aastal maksis Venemaa valitsus New Century Mediale positiivse kuvandi tekitamise eest Venemaast Suurbritannias, leidis OpenDemocracy.

New Century Media mängis oma rolli teadete kohaselt ka president Vladimir Putini judopartneri Vassili Šestakovi Cameroniga kohtumise korraldamisel 2014. aasta rahakogumisõhtusöögil.

Annetajate hulgas on ka Venemaal sündinud pankur Lev Mihhejev ja energiamagnaat Aleksandr Temerko.

Reutersi teatel ütles Temerko kunagi, et korraldas oma „sõbra” Johnsoniga „vandenõu” ja jõi Johnsoniga veini viimase kabinetis parlamendihoones, kui Johnson oli Suurbritannia välisminister.

„Konservatiivne Partei ei võta vastu välisannetusi, sest need on ebaseaduslikud,” kommenteeris erakonna esindaja. Tema sõnul on annetajad, kellest OpenDemocracy teatab, elanud Suurbritannias aastaid ja on Suurbritannia kodanikud, mis annab neile demokraatliku õiguse erakonnale annetada.

Johnsoni valitsus keeldus samas avaldamast raportit Venemaa võimaliku sekkumise kohta Suurbritannia 2016. aasta Brexiti-referendumisse.

Parlamendi luure- ja julgeolekukomitee saatis Johnsonile oma raporti nädalaid varem, aga selle avaldamist ei ole oodata enne 12. detsembril toimuvaid parlamendivalimisi.