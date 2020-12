Viimase ööpäevaga lisandus Lätis 207, Soomes 250 ja Leedus 1386 uut koroonapositiivset

Lätis tuvastati ööpäevaga 207 uut koroonajuhtumit, teatas haiguste ennetamise ja kontrolli keskus (SPKC) LSM-i vahendusel.

Läti rekord on pärit 3. detsembrist ja see on 930.

Viimase 24 tunni jooksul tehtud 3296 testist olid positiivsed 6,3% (päev varem 9%).

Lätis suri kümme inimest, kellest neli olid vanusegrupis 55-65 aastat, kolm vanusegrupis 70-80 aastat ja kolm vanusegrupis 80-90 aastat.

Tuleb arvestada sellega, et esmaspäevased arvud on Lätis tavaliselt kõige väiksemad, sest pühapäeviti on testide arv väiksem.

Läti haiglates on koroonaviiruse sümptomitega praegu 655 inimest. Neist 45 sümptomid on tõsised.

Leedus oli viimasel ööpäeval uusi nakatumisi 1386, vahendab LRT.

Leedus suri 11 inimest.

Soomes oli uusi nakatumisi 250, neist Helsingis ja Uusimaal 171, vahendab Yle Uutiset.

Venemaal lisandus 28 142 uut nakatunut. Moskvas 7279 ja Peterburis 3741.

Venemaal suri ööpäevaga 456 inimest.

