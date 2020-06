Viimane USA osariik otsustas kaotada konföderatsiooni embleemi oma lipult

Vabariiklaste juhitud osariigi kongressi mõlemad kojad hääletasid lipu muutmise poolt. Mississippi oli viimane USA osariik, mille lipul veel konföderatsiooni embleemi kujutati, vahendab uudistekanal BBC.

Ameerika Riikide Konföderatsioon oli riik, mis eksisteeris Ameerika kodusõja ajal, aastatel 1861-1865. Uniooni ehk Põhja ja Konföderatsiooni ehk Lõuna vahel toimunud sõda päädis Uniooni võidu ja Konföderatsiooni purustamisega. Murrangu tõi sõtta Homesteadi akti vastuvõtmine Põhja poolt 1862. aastal, mis tähendas mustanahaliste orjade vabaks kuulutamist ja armeesse mobiliseerimine, andes sõjale liberaalse revolutsiooni ilme.

Toonase Konföderatsiooni diagonaalse ristiga puna-sini-valget lippu peetakse mitmel pool, peamiselt lõunaosariikides, aga senini au sees. Hiljutised meeleavaldused, mis said alguse pärast mustanahalise George Floydi surma, vallandasid aga taas arutelud selle kui rassistliku sümboli kasutamise üle.

Hääletus toimus Mississippi seadusandliku kogu mõlemas kojas: alamkojas Esindajatekojas hääletas muudatuse poolt 84 ja vastu 35 saadikut ning ülemkojas ehk Senatis poolt 36 ja vastu 14 saadikut.

Heakskiit tähendab, et riigilipu muutmise seaduse eelnõu saab nüüd ametlikult käiku anda. Eeldatavasti tehakse ettepanek pühapäeval, kui osariigi kongress on taas istungjärgul, teatas USA meedia.

Et osariigi Kongressis protsessi alustada oli vaja kahekolmandikulist häälteenamust. Seda peeti suurimaks katsumuseks, kuna eelnõu vastuvõtmiseks oli vaja ainult lihthäälteenamust.

Tõuke muutuseks andis ka vabariiklasest kuberner Tate Reeves, kes ütles, et allkirjastab seaduseelnõu, kui see kohaliku kongressi poolt heaks kiidetakse. Ta oli varem öelnud, et ei vetosta otsust, kuid ka ei toeta seda avalikult.

"Vaidlus 1894. aasta lipu üle on muutunud sama lõhestavaks kui lipp ise ja on aeg see lõpetada," säutsus kuberner oma Twitteri kontol. "Me ei tohiks olla mingisuguste illusioonide all, et Kapitooliumis toimuv hääletus on selle lõpp, mis tuleb ära teha - meie ees on riigi koondamine."