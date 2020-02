Viiest sadamast viirusehirmus minema tõrjutud ristluslaeva võttis lõpuks vastu Kambodža

Teisipäeval üritas Westerdam silduda Tai pealinnas Bangkokis, aga luba selleks ei antud, vahendab BBC News.

Tai mereväe laev eskortis Westerdami Tai lahele, kust alus võttis kursi Kambodžale. Täna hommikul saabus laev lõpuks ankrupaika Sihanoukville’i sadamalinna juures.

„Täna hommikul oli lihtsalt maa nägemine selline hingemattev hetk,” ütles reisija USA-st Angela Jones Reutersile. „Ma mõtlesin, kas see on päriselt.”

USA-s baseeruva Holland America Line’i opereeritav Westerdam lahkus Hongkongist 1. veebruaril, pardal 1455 reisijat ja 802 meeskonnaliiget. Ristlus pidi kestma kaks nädalat ja et need 14 päeva on lõppemas, tuntakse muret kütuse ja toiduvarude lõppemise pärast.

Lisaks Taile, saatsid laeva minema Taiwan, Guam ja Jaapan.