Vihased palestiinlased teatasid USAga suhete katkestamisest

Trumpi sõnul ei aetaks ei palestiinlasi ega iisraellasi plaani järgi oma kodudest välja. Plaan näeb ette Palestiina pealinna Jeruusalemma araabia linnaosades idapool eraldusmüüri. Need linnaosad on Kafr Aqab, Abu Dis ja Shuafat. Plaan lubab palestiinlastel nimetada oma pealinna Al-Qudsiks, mis on Jeruusalemma araabiakeelne nimi, aga see ei sisaldaks märkimisväärset osa Ida-Jeruusalemmast ega ole kaugeltki see, millega palestiinlased oma osana pühast linnast lepiksid.

Trumpi plaan annab Iisraelile rohelise tule uusasunduste annekteerimiseks hoolimata palestiinlaste toetusest plaanile, aga kohustab Iisraeli külmutama uusasunduste edasise laiendamise neljaks aastaks vastutasuks sellele, et USA tunnustab Iisraeli suveräänsust uusasunduste üle.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles, et astub esimesed sammud Läänekalda asunduste annekteerimiseks homme.