Vietnamis on seoses 39 surnukeha leidmisega veokist Suurbritannias vahistatud 10 inimest

Briti politsei esitas eelmisel nädalal kahele mehele süüdistuse surma põhjustamises. Surnukehad leiti külmutusfurgoonist 23. oktoobril, vahendab Reuters.

„Selle põhjal, mida me kahtlusaluste kohta teada saame, algatame me aktiivse juurdluse, et võidelda ja välja juurida need rühmitused, mis viivad inimesi ebaseaduslikult Suurbritanniasse,” ütles Nghệ Ani provintsi politseiülem Nguyễn Hữu Cầu Vietnami ametliku uudisteagentuuri VNA teatel. „Parim, mida praegu teha, on tegelda intsidendi tagajärgedega ja aidata perekonnaliikmetel surnukehad kätte saada.”

Nguyễni sõnul käsitleb Vietnami politsei tragöödiat inimsmugeldamise, mitte inimkaubanduse juhtumina.

Enamik ohvreid olid pärit Nghệ Anist ja naaberprovintsist Hà Tĩnhist Kesk.Vietnami põhjaosas, kus inimesi ajavad välja rändama kehvad töö saamise väljavaated, võimude õhutamine, inimsmugeldamisega tegelevad jõugud ja keskkonnakatastroof.

Reedel teatas Hà Tĩnhi politsei kahe inimese vahistamisest ja teiste ülekuulamisele kutsumisest.

Suurbritannias on süüdistus esitatud arvatavale veokijuhile ja reedel teatasid uurijad, et 39 surma põhjustamise episoodis, inimsmugeldamises ja immigratsioonikuritegudes esitati süüdistus nagu juhtki Põhja-Iirimaalt pärit olevale 23-aastasele mehele.