VIDEOREPORTAAŽ Mägi-Karabahhist | Veri, pommid ning armeenlaste vastu võitlevad süürlased

Kolmapäeval sai Mägi-Karabahhis õhurünnakus kannatada Ağdərə garnisoni haigla. Tulemuseks haavatud ja surnud. Sõjaväelased selles linnas tunnistasid, et sõdivad justkui kogu maailmaga – vastaspoolel võitlevad palgasõdurid Pakistanist, Iraanist ja Ukrainast.

Ağdərə tänavad olid tühjad, seal nägi ainult sõjaväelasi ja ajakirjanikke. Läheduses näus ühe auto all haledalt kass. Ilmselt oli tal kõht väga tühi. Naised ja lapsed viidi linnast minema kohe pärast sõjategevuse algust.

Ağdərət ja selle lähedasi külasid tulistatakse 122-millimeetriste Gradi rakettidega. Kolmapäeval korraldati linnale õhurünnak. Sõja esimestel päevadel hukkus linnas ka tsiviilelanikke.

Lahing jätkus ka sel päeval, kui meie linna jõudsime. Kostis kärgatusi. Kohalikud ütlesid, et neid pole vaja karta, need on mööduvad lasud. Paari minuti pärast kõlas mäe taga kärgatus ja kerkis suur tossupilv.

