VIDEOPÄEVIK | Kas Venemaa vassib koroonasurmade arvuga? Peterburis valitseb segadus

Venemaal ei näita COVID-19 levik paranemismärke.

Riigis on saavutatud platoo, igapäevaselt lisandub jätkuvalt tuhandeid haigusjuhtumeid, näiteks täna lisandus 7728 haiget. Sellega hoiab Eesti suur naaber maailmas stabiilselt kolmandat kohta nakatanute arvult.

Mis aga Venemaal ei klapi, on surmajuhtumite arv. Vene Delfiga rääkinud ajakirjanik Sergei Kovaltšenko sõnas, et kõik haigusesse surnud, kellel on mõni eelnev tervisehäda, saavad surmatunnistusele surma põhjuseks midagi muud, kui COVID-19.

Viimastel päevadel on surmajuhtumite arvult läinud Peterburg mööda ka karmilt karantiini pidanud Moskvast, täna avaldatud andmete põhjal suri viimase ööpäeva vältel Moskvas 20 inimest, kuid Peterburis 29.

Ka statistiliselt on teada antud, et Peterburis on koroona tõttu suremus kõrgem kui Moskvas. Aprillis oli see 4,7 protsenti.

Mais vahendas Reuters, et Peterburis suri inimesi 32 protsenti rohkem kui eelmise aasta mais, kuid nii suur surmade kasv ei lähe kokku ametliku koroonastatistikaga, mille põhjal suri 171 inimest.

Kovaltšenko kirjeldas värvikalt Peterburi koroonahaiglat, mis on püsti pandud linna hiiglaslikku konverentsikeskusesse, mis piirangute tõttu rakenduseta seisis. Sinna pöördujad peavad positiivse diagnoosi korral keskusesse jääma, kus on arstiabi vähe ning inimesed on sunnitud olema eraldatud oma lähedastest.

"Paljud koroonapositiivsed kõnnivad ringi ilma diagnoosita," rääkis mees linnast, kuhu ka paljud Eestis juba külla kibelevad.

Surve naasta tavaellu on elanikelt suur, majandusabi pole riik ettevõtjatele andnud ja nii püüavad võimud võimalikult kiiresti koroonapandeemia selja taha jätta, tagajärgedest hoolimata. Seda taotleb ka riigipea Vladimir Putin, et tema põhiseadusemuudatuste rahvahääletus järgmisel nädalal võimalikult populaarne oleks.

Siiski kehtivad mõned kummalised piirangud, näiteks Peterburis peab metroos kandma maski. Kinnaste kandmisest keegi ei hooli ning maski võib metroovagunis ära võtta, kuid seda kontrollivad turvamehed karmilt metroosse sisenedes.