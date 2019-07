VIDEOD | Venemaa Irkutski oblastit tabas kahe kuu jooksul teine ränk üleujutus

Kohalikud võimud teatasid eile, et jõgede veetase on tõusnud enam kui meetri võrra. Üleeilseks oli evakueeritud üle 1000 inimese.

Juunis toimunud uputuse tõttu on üle ujutatud enam kui 100 asulat ja kannatada saanud ligi 11 000 majapidamist. Hukkunud on 24 inimest. Teed said kahju 800 miljoni rubla (11 miljoni euro) väärtuses ja põllupidajad 300 miljoni rubla (4 miljoni euro) väärtuses.