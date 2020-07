VIDEOD | Valgevenes puhkesid meeleavaldused presidendikandidaatide registreerimata jätmise vastu, jõhkralt vahistati umbes 200 inimest

Vesna tänahommikustel andmetel oli vahistatud 188 inimest, kelle hulgas olid erinevate Valgevene ja välismaa meediaväljaannete esindajad. Mõned hiljem vabastati. Vahistatute hulgas on ka Venemaa kodanik, vahendab RBK.

Meeleavaldused toimusid lisaks Minskile ka teistes Valgevene linnades, Vesna andmetel Gomelis, Brestis, Pružanõs, Saligorskis, Babruiskis, Grodnas ja Stoubtsõs. Nendes linnades vahistati kokku umbes 30 inimest. Väljaanne Tut.by teatas 11 inimese vahistamisest Brestis, kus meelt avaldasid sajad. Grodnas oli meeleavaldajaid 200-300.

Tut.by andmetel vahistati kogu riigis kokku 215 inimest.

Meeleavaldusele Minskis järgnesid kokkupõrked miilitsaga. „Inimesi vahistatakse väga jõhkralt, kui keegi püüab ära joosta, niidetakse põlvili, inimene kukub asfaldile. Võidakse lüüa küünarnukiga näkku, murda käsi,” teatas Tut.by ajakirjanik kohapealt.

The main take from today's protests in Belarus is that people are becoming increasingly organised and are no longer afraid of the police. Instead, they respond to violence with violence. Dozens of fights broke out with police tonight and they were often beaten and had to retreat: pic.twitter.com/a8iK5577oE