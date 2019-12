VIDEOD | Uus-Meremaa vulkaanipurske järel on vähemalt viis inimest hukkunud ja paljude saatus on teadmata

Turiste nähti kõndimas üle vulkaani kraatri ääre vaid mõni hetk enne purske algust, vahendab BBC News.

Politsei teatas, et saarelt on päästetud 23 inimest, aga hoiatas, et hukkunute arv võib kasvada.

White Island ehk Whakaari asub Uus-Meremaa Põhjasaare ranniku lähedal ja on üks riigi aktiivsemaid vulkaane. Vaatamata sellele on saar turismiatraktsioon, kuhu korraldatakse päevaretki ja millest lennatakse üle.

Purse White Islandil algas kohaliku aja järgi kell 14.11 (Eesti aja järgi kell 3.11).

Külastaja Michael Schade, kes oli saarelt lahkunud laeval, filmis purset. Schade ütles BBC-le, et oli kraatris vaid 30 minutit enne purset.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt