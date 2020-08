VIDEOD | USA vabariiklaste kongressi avapäeval hoiatati, et Bideni võit hävitab Ameerika

Pandeemia tõttu toimub kongress virtuaalselt. Enamik kõnelejaid on küll kohal, ent pöörduvad valdavalt tühja saali ja telekaamerate poole. Esimese päeva peaesinejateks olid presidendi poeg Donald Trump juunior (ülemisel videol), endine suursaadik Nikki Haley ja kongresmenid Tim Scott ja Matt Gaetz.

Donald Trump juunior rääkis, et riigi olukord oleks suurepärane, kui Hiina kommunistlik partei ei oleks valla päästnud pandeemiat. „President tegutses kiiresti ja peatas Hiinast tulevad reisid, aga Joe Biden ja demokraadid süüdistasid minu isa selle eest rassismis ja ksenofoobias,” ütles Trump jr. Ta lisas, et Bideni vasakpoolne programm tõmbaks majanduse taastumisele kriipsu peale ja viiks kristlusest lahtiütlemiseni. „Joe Biden ja radikaalsed vasakpoolsed tahavad teha lõpu meie sõnavabadusele ja hirmutada meid järeleandmisele,” ütles kõneleja. „Kui nad oma tahtmise saavad, muutub vaikne enamus vaigistatud enamuseks.”

Tema elukaaslane ja presidendi kampaanianõunik Kimberly Guilfoyle tõmbas tähelepanu emotsionaalse kõnega, milles märkis, et käesolevatel valimistel võideldakse Ameerika hinge pärast. „Ärge laske neil oma peresid, elusid ja tulevikku hävitada,” ütles Guilfoyle. „Ärge laske neil järgmisi põlvkondi oma ajupesuga tappa. Daamid ja härrad, liidrid ja võitlejad vabaduse ja Ameerika unistuse eest! Parim osa seisab alles ees.”

Nikki Haley ütles oma kõnes, et demokraadid nimetavad USA-d rassistlikuks riigiks, ent nad valetavad. „Nende visioon on sotsialism ja me teame, et see on igal pool läbi kukkunud,” ütles Haley. „Nad tahavad öelda ameeriklastele, kuidas elada ja mida uskuda. Nad tahavad, et valitsus võtaks tervishoiu üle. Nad tahavad keelustada frakkimise ja hävitada miljoneid töökohti. Nad tahavad töötavate perede jaoks suurt maksutõusu.”

Kongressi peaesinejate seas on ka esileedi Melania Trump, Valge maja nõunik ja presidendi tütar Ivanka Trump, presidendi poeg Fred Trump ja presidendi tütar Tiffany Trump. Teistest Trumpi tuntud toetajatest saavad sõna kongressiliikmed Joni Ernst, Kevin McCarthy ja Tom Cotton, asepresident Mike Pence ja advokaat Rudy Giuliani. Välisminister Mike Pompeo läheb täna eetrisse eelsalvestatud kõnega, mis on filmitud Jeruusalemmas. Ürituse naelaks on presidendi neljapäevane kõne. Erinevalt senisest tavast ei osale kongressil vabariiklaste ekspresident George W. Bush.