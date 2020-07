VIDEOD | USA käskis sulgeda Hiina konsulaadi Houstonis, hoovis põletati pabereid

USA käskis Hiina konsulaadi sulgeda kolme päeva jooksul, vajaduse tõttu kaitsta Ameerika intellektuaalset omandit ja privaatset informatsiooni, teatas USA välisministeeriumi esindaja Morgan Ortagus.

„Ühendriigid ei tolereeri meie suveräänsuse rikkumist ja meie inimeste hirmutamist Hiina Rahvavabariigi poolt, nagu me ei ole tolereerinud Hiina Rahvavabariigi ebaausaid kaubanduspraktikaid, ameeriklaste töökohtade vargust ja muud jultunud käitumist,” lisas Ortagus.

Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Wang Wenbin ütles, et USA nõudis eile äkki konsulaadi kogu tegevuse lõpetamist, vahendab Associated Press.

Wang ütles, et Hiina mõistab „selliste ennekuulmatu ja õigustamatu sammu, mis saboteerib Hiina-USA suhteid”, karmilt hukka.

Ajaleht Houston Chronicle teatas varem, et võimud reageerisid kohaliku aja järgi eile õhtul teadetele tulekahju kohta Hiina peakonsulaadis. Pealtnägijad nägid paberi põletamist saatkonna hoovis, teatas politseiametnik ajalehele.

Houstoni politseil ei olnud õigust konsulaadi territooriumile siseneda. Ümberkaudsete kõrghoonete elanikud ütlesid, et paistis, et hoovis põletati prügikastides pabereid.

