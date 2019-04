VIDEOD | Šveitsi, Prantsusmaa ja Itaalia mägipiirkonnad mattusid paksu lumme

Šveitsis oli häiritud raudtee-, maantee- ja õhuliiklus. Paksu lume tõttu tekkisid maanteedel ummikud. 2000 meetrist kõrgemal mägedes teatati suurest laviiniohust, teatas Stormnews telekanalile RTS viidates.

Meteoswissi andmetel ei piisa aga sellest lumest, et täita veevarude puudujääk, mis on tekkinud viimaste kuude jooksul.

Today in Switzerland: More #SnowJo than #MoJo ... The wind is too strong even for my special storm mic windshield... pic.twitter.com/I1lG3V5G0A