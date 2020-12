VIDEOD | Suurbritannia ja Euroopa Liit sõlmisid viimasel hetkel Brexiti-järgse kaubandusleppe

Algselt oodati, et Suurbritannia peaminister Boris Johnson ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kuulutavad kokkuleppe välja jõululaupäeva hommikul pärast öiseid kõnelusi, ent selle lõplik kinnitamine venis siiski pärastlõunani.

Leppeni jõuti napilt nädal enne Suubritannia lahkumist Euroopa Liidu ühisturult 1. jaanuaril.

EL-i ametnikud ütlesid juba kolmapäeva õhtul, et kõnelustega ollakse lõppjärgus. Täna vaieldi Briti meedia teatel veel kalanduskvootidest kõnelevate punktide üle.

Euroopa Liidu ja Suubritannia vaheline kaubanduslepe hakkab ametlikult kehtima alles pärast selle heakskiitmist kõigi liikmesriikide poolt. Tõenäoliselt antakse sellele aga ajutine heakskiit veel enne seda, vältimaks brittide leppeta lahkumist 1. jaanuaril.

Von der Leyen ütles täna õhtul pressikonverentsil Brüsselis, et tegemist on õiglase ja tasakaalus leppega. "See oli pikk ja käänuline tee, kuid meil on täna hea lepe, mida tänu sellele esitleda," märkis ta. "See on õiglane, see on tasakaalus kokkulepe ning see on õige ja vastutustundlik samm mõlemalt poolt."

Ta lisas, et nüüd on "aeg uus lehekülg keerata ja tulevikku vaadata" ning et Ühendkuningriik "jääb usaldusväärseks partneriks". "Euroopa Liit ja Ühendkuningriik seisavad õlg õla kõrval, et täita meie ühiseid globaalseid eesmärke," ütles von der Leyen.

Johnson postitas samal ajal oma Twitteri kontole foto, millel ta naeratab, mõlemad pöidlad üles tõstetuna. "Lepe on tehtud!" hõiskas peaminister.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020

Tema valitsuse pressiteenistus teatas avalduses, et "see lepe täidab kõik lubadused, mis Suurbritannia avalikkusele 2016. aasta referendumil ja möödunud aasta üldvalimistel anti".

"Oleme võtnud tagasi kontrolli oma raha, piiride, seaduste, kaubanduse ja kalastusvete üle," märkis Downing Street.

Valitsus jõudis "selle terve Suurbritannia jaoks suurepärase kokkuleppeni rekordilise ajaga ja äärmiselt keerulistes tingimustes," lisati avalduses.

Hiljem õhtul toimunud pressikonverentsil märkis Johnson, et "oleme võtnud tagasi kontrolli oma seaduste ja saatuse üle." Ta lisas, et kuigi vaidlused on olnud tulised, jõuti "kogu Euroopa jaoks hea leppeni", mis aitab luua töökohti ja kasvatada jõukust.