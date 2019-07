VIDEOD | Rahvamass tuli Moskva tänavatele nõudma õiglasi valimisi: üle tuhande inimese peeti kinni

Tänavatel on hulgaliselt märulipolitseinikke, kes ei luba protestijatel südalinna liikuda.

Telekanali Dožd teatel peeti meeleavaldusel pärastlõunase seisuga kinni vähemalt kolmsada inimest. Juba protestiürituse eel peeti kinni veel vähemalt 89 inimest, teatas omakorda seiregrupp OVD-Info.

Õhtuks oli kinni peetud üle tuhande inimese.

„Uurijad ründasid mu kodu, võtsid mu arvutid ja telefoni kaasa. Nad tahavad takistada meid tänavatele minemast," ütles opositsionäär Dmitri Gudkov Euronewsile protesti eelõhtul.

"Tahame osaleda poliitilises elus ja valimistel. Tahame osaleda õiguslikul teel, ent nad on meilt selle õiguse võtnud. Kui me ei osale valimisvõistlustel, oleme tänavatel," teatas Gudkov , seistes reedel Venemaa Juurdluskomitee ees, märkides, et ta kutsuti juba sinna ülekuulamisele.

"Minge tänavatele, jätke oma mugav diivan, sest teie diivan on teie kirst," lisas ta.

Juhtivopositsionäär Aleksei Navalnõi tänasel protestimarsil ei osale, sest tema mõisteti kolmapäeval inimeste protestidele kutsumise eest taas kuuks ajaks trellide taha. Vahi all on ka tema kaasvõitleja Ivan Ždanov ja opositsioonipoliitik Ilja Jašin.

На Трубной площади уже задержано как минимум 10 человек, таким образом общее количество задержанных превысило 700 человек, сообщает корреспондент МБХ медиа pic.twitter.com/TUnjaP638D — МБХ Медиа (@MBKhMedia) July 27, 2019