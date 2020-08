VIDEOD | President Aljaksandr Lukašenka kuulutati Valgevene valimiste võitjaks. Suuremates linnades käivad protestid

Valgevene riigitelevisiooni lävepakuküsitluse järgi võitis presidendivalimised Aljaksandr Lukašenka, kes olevat kogunud 79,7% häältest. Peamine vastaskandidaat Svjatlana Tsihhanovskaja sai 6,8% häältest, teatas riigitelevisioon. Ametlik osalusprotsent oli 79,01%. Opositsioon avaldas veidi hiljem enda lävepakuküsitluse, mille järgi olevat valimised ülekaalukalt võitnud Tsihhanovskaja.



The centre of Minsk is cardoned off, underground stations in the centre are closed as are shops and restaurants. Heavy police and military presence. pic.twitter.com/GEJ0ebdtzq — Katia Glod (@eglod_katia) August 9, 2020



Valimispäeval oli internet üle riigi häiritud, kohalikud uudisteportaalid Tut ja Naviny on alates kella 20-st maas. Pealinna tänavatele on õhtuks toodud protestide ootuses suuri miilitsajõude, samuti on liikumas nähtud relvastatud eriüksuslasi. Suur osa kesklinnast on liiklejatele blokeeritud. Paljud valijad ei jõudnud pikkade järjekordade tõttu valima, kuna jaoskonnad suleti täpselt kell 20.

Eestis asuva Valgevene saatkonna juures toimunud lävepakuküsitluse järgi võitis siinsete valgevenelaste seas ülekaalukalt Tsihnanovskaja. Samalaadseiid tulemusi näitasid Vilniuse, Moskva ja Varssavi saatkondade juures korraldatud küsitlused.





Opositsioon plaanis suuremat meeleavaldust alates kella 22-st. Osad kogunemised toimuvad juba spontaanselt valimisjaoskondade ees. Läti venekeelse portaali Meduza teatel on olnud ka esimesi arreteerimisi.

Dramatic video from election night in Minsk, where a wave of protesters are locked in a standoff against Belarusian police with exit polls showing Alexander Lukashenko holding his 26-year grip on power. pic.twitter.com/oZR4hmuuRX — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) August 9, 2020

Meie aja järgi keskööl sai vaadata ka otseülekannet Minskis toimuvast. Videost oli kuulda inimeste vilistamist, hõikeid, ilutulestikurakette.

Свабода ведёт стрим из Минскаhttps://t.co/04jL7VVmTd — Alina Grebneva (@aligatorsha) August 9, 2020

Poola kanal Belsat, mis on suunatud just valgevenelastele, kirjutas, et Lõuna-Valgevene linnas Pinskis on ligi 1000 inimest kogunenud keskplatsile protestima. Lisaks olevat Grodno linnas peetud kinni vähemalt 40 inimest, kelle seas on ka viis ajakirjanikku. Inimeste vägivaldne arreteerimine toimuvat ka teistes Valgevene linnades. Kuna internetiühendus Valgevenes on seni häiritud, toimub infovahetus pigem aeglaselt.

Да будынку Адміністрацыі прэзідэнта ў Мінску прыгналі процьму спецтэхнікі. Аўтамабілямі застаўленая ўся вуліца Карла Маркса. Унутры людзі ў амуніцыі, са шчытамі. pic.twitter.com/jO7QphDbVa — Еўрарадыё (@euroradio) August 9, 2020

Euroopa julgeoleku- ja koostööorganisatsioon ei pea Valgevene valimisi demokraatlikeks, kuna valimistoimingud pole ausad ja läbipaistvad.

Video Mogiljovi protestilt:



In Mogilev OMON is trying to disperse people. Unsuccessfully, more and more keep coming pic.twitter.com/Z2wKcgXNN7 — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 9, 2020

Minskist:

That's how you defend your vote! pic.twitter.com/25nJgNTdOd — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 9, 2020





Brestist:



A huge crowd is marching through the city centre in Brest right now chanting Long Live Belarus pic.twitter.com/xuym8snAgV — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 9, 2020