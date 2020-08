VIDEOD | Osa New Yorgist mattus varahommikul elektrikatkestuse tõttu pimedusse

Elektrifirma Con Edison teatas, et uurib probleemi, mistõttu kadus kolmes võrgus Manhattanil vool kell 5.13 hommikul, vahendab NBC News.

„Varustus on nendes võrkudes taastatud Upper West Side’is, Harlemis ja Upper East Side’is,” teatas Con Edison.

Sotsiaalmeedia kasutajad postitasid fotosid ja videoid pimedusest kella 5.30 ajal.

NBC teatel tuli elekter paljudes kohtades tagasi veidi enne kella kuut.

#BlackOut in New York! I literally just paid my electricity😤 #harlem pic.twitter.com/pIUBCK8vCo

MSNBC ajakirjanik Kendis Gibson postitas video elektrivoolu naasmise hetkest.

And we’re back! Here’s the moment electricity returned to upper Manhattan: pic.twitter.com/EQlR7yjwJN

New Yorgi transpordiamet MTA teatas, et elektrikatkestus häiris metrooliiklust.

Hudson, Harlem, New Haven Line Service into and out of Grand Central Terminal is experiencing delays of 10 to 15 minutes due to power issues.