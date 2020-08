VIDEOD | Opositsiooniline meedia: Valgevene president Lukašenka evakueeritakse helikopteriga

Telegrami kanalis Nexta Live kajastatakse, et president viibib praegu Iseseisvuse Palees. Hoone katusel on valmis snaiprid ning mõne aja eest maandus lossi territooriumil helikopter. Riigipea plaanitakse peagi minema transportida, ent veel pole seda juhtunud.

Justkui vastulöögiks neile kuuldustele raporteeris üks parteimeelne uudistekanal, et Lukašenka lennutati sama kopteriga umbes tunnikese eest paleesse kohale. Lisati ka video, kus näha, kuidas president tuleb õhusõidukist välja, automaatrelv käes.

Kell 14 alanud meeleavaldusega, mille korraldajad on ristinud "uue Valgevene marsiks", püüab opositsioon näidata, et protestiliikumine on hoolimata võimudepoolsest hirmutamisest endiselt elujõuline.

Vahepeal liikusid massid ka Iseseisvuse Palee poole, ent erijõud blokeerisid läbipääsu.

Aktsioonid on väldanud terve käesoleva nädala ning politsei ei ole neid erinevalt varasemast laiali ajanud, kuid laupäeval lubas president Lukašenka protestide küsimuse järgnevate päevade jooksul „lahendada“, vihjates nende võimalikule uuele mahasurumisele.

Lukašenka kordas laupäeval, et palus Venemaa presidendil Vladimir Putinil sekkuda ja aidata. Putin on siiani hoidunud otsesest sekkumisest, kuid pidas reedel oma julgeolekunõukogu istungi, et arutada Valgevenes toimuvaid sündmusi.