VIDEOD | Lukašenka pöördus Minski traktoritehases streikijate poole: kui tahate valimisi, peate mu tapma

Lukašenka kohtus siseruumides valitud töötajatega, samal ajal kui maja ees jätkus streikijate meeleavaldus. Riigipea astus korraks ka protestijate ette, kus tema kõnet katkestasid hüüded "Mine ära!"

Riigipea sõnul uusi valimisi ei tule. "Kui tahate uusi, peate mu tapma," ütles Lukašenka.

Teiste asutuste ja ettevõtete eeskujul alustas täna streiki ka Valgevene riigitelevisioon. Telekanalile lülitunud vaatajat ootas ees pilt tühjast stuudiost, millele järgnesid kordussaated.

Telekanali direktor Ivan Eismont peab töötajatega läbirääkimisi. Need nõuavad tsensuuri lõpetamist. Skandeeritakse „Eismont on argpüks” ja teisi protestijate hüüdlauseid. Streigiavaldusele kirjutas alla 600 töötajat.

State television employees went on strike. It is extremely important - TV is a primary source of news for many. Also, if state TV, which always served #Lukashenko and was responsible for propaganda,is striking,then to some extent, it is minus one tool of Lukashenko's power. pic.twitter.com/1CpoVWnSAP