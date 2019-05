VIDEOD | Jekaterinburgis jätkuvad kiriku ehitamise vastaste meeleavaldused täistuuridel, sõna võttis ka Vladimir Putin

Avaliku parki kiriku rajamise vastu hakati meelt avaldama teisipäeval. RTV andmetel on tänase seisuga kinni peetud ligi 100 meeleavaldajat, kellest üle 20 on arreteeritud.

Jekaterinburgi endine linnapea Jevgeni Roizman ütles videopöördumises, et meeleavaldajate jaoks on põhiprobleemiks kiriku ehitamine just suurepärasele rohealale, mille läheduses on juba niigi palju kirikuid.

Venemaa president Vladimir Putin ütles, et probleemi lahendamiseks on tuleks teha rahvaküsitlus. "Vene õigeusu kirik peaks inimesi ühendama, mitte lõhestama," ütles ta. "Kui meeleavaldajad on tõepoolest kohalikud, aga mitte aktivistid Moskvast, tuleb nende arvamusega arvestada," ütles Putin. Jekaterinburgi linnapea ütles, et kiriku ehituse planeerimist lükataks sellisel juhul hääletuseni edasi.

Putin soovitas linnavõimudele istuda maha kõikide osapooltega ja leida elanike jaoks optimaalne lahendus. "Asjale on lihtne lahendus - korraldada hääletus. Ja vähemus peab tegema seda, mida enamus tahab. See on demokraatia. Aga te peate arvestama ka vähemuste huvidega," ütles Putin.