VIDEOD ja FOTOD | Tenerifet kimbutab Sahara liivatorm, mis lükkab lennureisid edasi. Üks eestlane otsis eile kolm tundi hotellituba, mille eesti kasseeriti 300 eurot

"Õudused algasid sõiduga hotelli poole. Tee oli suletud, kivid lendasid mägedest autoteele, tuul oli meeletu ning olin kindel, et lõpetame kuristikus. Röökisime taksos, sõit kestis poolteist tundi. Magada ei saanud silmatäitki. Täna rääkigi, et 14.15 väljub lend Moskvasse. Kui kõik sujub, tuleb siiski veeta öö sealses lennujaamas, et oodata lendu Tallinnasse," rääkis Kaire. "Meie armas öine taksojuht pakistanlane Navid võttis meid just mägedest taas peale, öine torm lõhkus ta takso ning Navid sõitis kohale enda isikliku autoga," lisas ta.

Mägiteed on seni suletud ning politseinikud püsivad seal langevate kivide tõttu valves. "Võin vaid aimata, kuidas taksojuht pääses hotellini," märkis Kaire. "Enne uut seiklust naudime taas nii-öelda ekskursiooni Teidel ning palvetame, et linnas on torm taandunud. Varsti näeme, kas eilne kaos Tenerife lennujaamas kordub."

Tenerife on värvunud oranžiks ning sealsed pilte ja videosid ühismeediasse jaganud turistid võrdlevad saart värvuse tõttu Marsiga. Peenike liivatolm pole aga hingamisteedele hea ning varasemate sarnaste tormide ajal on arstid soovitanud toas püsida.

Tugev tuul toob lisaks liivatolmule kaasa tulekahjude kiire leviku. Tenerife saare põhjapoolsest linnast Santa Ùrsulast pidid mõned elanikud tulekahju kiire leviku tõttu põgenema. Videotest on näha, kuidas tuleleegid on jõudnud palmide latvadeni.

Tulekahjuga peavad võitlema ka Gran Canaria päästjad. Kuiv ilm ning tugev tuul levitab tuld aga kiiresti, elanikke on hoiatatud mõnede alade võimalikust evakueerimisest, kui tuli peaks kontrolli alt väljuma.

Saartel viibivad Suurbritannia kodanikud märkisid, et infot tormi raugemise ja lendude kohta jagatakse pigem vähe. Üks turist kirjeldas, kuidas kell pool kaks öösel hakkas lennujaama kontaktisik neile hotellituba otsima, kus ta saaks kaaslasega lennu väljumiseni viibida. Tuba leiti kell neli varahommikul, kuid hotell asus teisel pool saart, kirjutas The Guardian.

Torm murdis Tenerifel puid. Delfi lugeja