VIDEOD ja FOTOD | Tenerifet kimbutab Sahara liivatorm, mis hoiab turiste saarel lõksus. Lennujaama poodide letid on tühjad, inimesed ootavad nagu silgud pütis

Sahara liivatorm, mida kutsutakse kaliimaks, on nähtus, kus peen liivatolm kandub tuultega Kanaari saartele ning kaugemalegi. Säärane liivatorm võib rahuneda mõni tunni kuni mõne nädalaga, kirjutab kohalik väljaanne. Erinevad ilmaennustusportaalid arvavad, et torm võib paari-kolme päeva pärast raugeda.

Tenerifel viibiv eestlane märkis, et suletud on nii Gran Canaria kui Tenerife lennuliiklus. Reisijatel soovitatakse lennujaamade kodulehtedel võtta ühendust lennufirmaga, millega nad saarelt lahkuma pidid. Kuigi lennuliiklus suleti, püsivad lennujaamad avatud.

Lisaks saatis teine lennujaamas viibiv eestlane pilte sealsetest oludest. Lennujaama poodide letid on jookidest peaaegu tühjad, ka joogiautomaatides on veel alles vaid mõni purk energiajooki. Lennujaam on seinast seinani inimesi täis, kõik ootamas, millal saaks koju lennata.

Lennujaam on inimesi puupüsti täis. Delfi lugeja

Letid on tühjad. Delfi lugeja

Joogiautomaadist võib veel saada energiajooki ja jääteed. Delfi lugeja

Tenerife on värvunud oranžiks ning sealsed pilte ja videosid ühismeediasse jaganud turistid võrdlevad saart värvuse tõttu Marsiga. Peenike liivatolm pole aga hingamisteedele hea ning varasemate sarnaste tormide ajal on arstid soovitanud toas püsida.

Tugev tuul toob lisaks liivatolmule kaasa tulekahjude kiire leviku. Tenerife saare põhjapoolsest linnast Santa Ùrsulast pidid mõned elanikud tulekahju kiire leviku tõttu põgenema. Videotest on näha, kuidas tuleleegid on jõudnud palmide latvadeni.