VIDEOD ja FOTOD | Moskvas FSB maja juures tulistati. Surma on saanud üks FSB töötaja, lisaks sai viga viis inimest

RIA Novosti teatel on hukkunud üks FSB töötaja. Kaks julgeolekutöötajat on rängalt vigastatud, teatas RIA Novosti õhtul.

Hommikul olid nad infot täiendanud, selle järgi sai viis inimest vigastada, sh üks tsiviilisik. RIA Novosti kinnitusel tegutses ründaja üksi ning tema identiteet on kindlaks tehtud.

TASS teatab FSB avalike suhete osakonnale viidates, et kokku on vigastada saanud viis inimest. Kas see tähendab, et kaks vigastatut on laskjad, riiklik agentuur õhtul ei täpsustanud.

TASSi teatel on Vene Föderatsiooni president Vladimir Putin olukorraga kursis. Putin andis mõne tunni eest kohalikele ajakirjanikele pika pressikonverentsi, kus sarjas muu kõrval ka Eestit. On tähelepanuväärne, et homme tähistatakse Venemaal julgeolekutöötajate päeva.

Sündmusest kirjutas pikemalt Venemaa uudistekanal RBC, kirjeldused ja videoklipid levivad ka Venemaal laialt tuntud Telegrami kanalites Mash, Baza ja 112. Algselt oli info vastuoluline.

Andmed surnute ja vigastatute kohta olid eri kanalites väga erinevad. Telegrami kanali 112 teatel tapeti kolm FSO töötajat. Telegrami kanal Baza kirjutas, et tapetud on üks liikluspolitseinik. "Selliseid andmeid meil veel pole," vastas Moskva liikluspolitsei pressiteenistus RBC küsimusele surnud liikluspolitseiniku kohta.

Telegrami kanali Mash teatel on linnas kehtestatud olukord koodnimega "Sireen", mis tähendab ohtlike kurjategijate otsimist. Moskvas on kasutusele võetud tugevdatud turvameetmed, ütles FSB-le lähedalseisev allikas RBC-le. FSB-s ja siseministeeriumi üksustes kutsutakse inimesi tööle tagasi, sündmuskohal on väidetavalt rakendatud erimeetmed: mobiilsidet segatakse.